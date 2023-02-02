Российская армия взяла под контроль Николаевку в ДНР

Солдаты российской армии взяли под контроль населенный пункт Николаевку в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"В ходе боев подразделения ЧВК "Вагнер" овладели населенным пунктом Николаевка", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне подразделения ЧВК "Вагнер" освободили село Сакко и Ванцетти севернее Соледара и продолжают вести наступление сразу на нескольких направлениях. Все, что известно о ситуации на Бамхутском направлении — в нашем материале.