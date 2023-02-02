02 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Kremlin.ru

"Нам есть, чем ответить". Путин высказался о поставке зарубежных танков ВСУ

Российской армии есть, чем ответить на поставку зарубежных танков силам украинской армии, в том числе и на поставку танков Leopard. Об этом на вечере, посвященном 80-летию со дня победы в Сталинградской битве заявил глава государства Владимир Путин. Он также добавил, все, кто напрямую идет против России столкнутся с жестким ответом.

"Нам есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится, - заявил Путин. - Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить. Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев".

Президент подчеркнул, что прямую угрозу безопасности РФ создает идеология нацизма в ее современном обличии. Сейчас стране приходится снова приходится "давать отпор агрессии коллективного Запада".

"Несмотря на усилия официальной продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе. Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой", - добавил Путин.

Теги: танк, ВСУ, ответ, Путин



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