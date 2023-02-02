Путину понравилась идея о создании музеев о СВО

Президенту РФ Владимиру Путину понравилась идея создания музеев, посвященных специальной военной операции. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

"Собирать артефакты, собирать информацию о том, где и как они (бойцы - ред.) воюют, защищая интересы нашей родины, - это чрезвычайно важно. Я имею в виду, что там воюют сегодня представители всех регионов России, то это и нужно делать повсеместно, поэтому идея (создания музеев о спецоперации - ред.) хорошая, правильная", - сказал Путин.

Он также добавил, что с удовольствием поддержит эту инициативу, напомнив, как аналогичные музеи создавались на территории страны практически с начала Великой Отечественной войны.