02 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: russlav.ru

Свердловские полицейские отметили день разгрома фашистской армии под Сталинградом исторической лекцией в музее

Сегодня в музейном комплексе ГУ МВД по Свердловской области прошло памятное мероприятие. Сотрудникам полиции напомнили, как 80 ровно лет назад Красная армия окончательно разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, специально для стажеров региональной Госавтоинспекции сотрудники Культурного центра полицейского главка подготовили интересные факты о сражении и рассказали о мужестве советской армии, которое и определило дальнейший ход Великой Отечественной войны.

"Молодому поколению был продемонстрирован фильм о неимоверном мужестве и героизме воинов нашей великой державы, сумевших переломить хребет армии "Третьего рейха". О значимости этой победы участникам встречи поведали заместитель начальника ГУ МВД области Сергей Ремезков, его заместитель Ольга Никитина, ветеран гарнизона Сергей Зверев и руководитель Культурного центра Светлана Фетюкова. Будущим инспекторам ДПС разъяснили параллели того времени и современной действительности на территории СВО, где тысячи российских солдат и офицеров в настоящее время не менее мужественно защищают рубежи нашего отечества", - отметил полковник Горелых.

Завершилось мероприятие концертом художественной самодеятельности: под гитару были спеты знаменитые композиции "Родина" и "Он не вернулся из боя".

Теги: лексия, МВД, музей



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