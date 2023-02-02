СМИ: Украинских солдат начнут обучать работе на Leopard 2 на следующей неделе

Вооруженные силы Украины начнут обучаться работе на танках Leopard 2 уже на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

"Обучение начнется на следующей неделе", - сообщает издание, опираясь на слова своего источника. По его словам, солдат уже отправили в Германию и Польшу. Обучение должно продлиться шесть недель.

Напомним, ранее российская компания "ФОРЭС" объявила награду в 5 млн рублей за первый уничтоженный Abrams/Leopard и 15 млн рублей за первый сбитый натовский самолет F-15 или F-16. Кроме того, сообщалось, что губернатор Забайкалья назначил выплаты для местных мобилизованных и контрактников за танки, поставленные ВСУ странами НАТО.

Инициативы прокомментировали в Кремле, отметив, что благодаря вознаграждению, энтузиастов жечь западные танки станет еще больше.

В свою очередь, в Госдуме высказали идею предлагать украинским солдатам самим продавать танки "Абрамс" российской армии.