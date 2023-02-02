02 Февраля 2023
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Спорт Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: управление общественных связей УГМК

Юные уральские самбисты встретились с Героем России – космонавтом Олегом Артемьевым

Герой России, летчик-космонавт, депутат Московской городской думы, координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Zа Самбо" в Москве Олег Артемьев посетил Дворец самбо и единоборств в Верхней Пышме.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, Артемьеву продемонстрировали инфраструктуру современного спортивного центра и тренировочный процесс. Затем Олег Германович пообщался с юными уральскими спортсменами. Он сам в детстве и юности занимался самбо и дзюдо, стал мастером спорта по самбо. Командир пилотируемого корабля "Союз МС-21" рассказал юным самбистам про свои полеты в космос, продемонстрировал фильм о жизни и работе на МКС. Ребята смогли задать вопросы именитому гостю, сфотографироваться с ним на память и взять автограф.

"Я много занимался борьбой самбо и дзюдо, участвовал в соревнованиях и могу сказать – это самые лучшие виды спорта, которые учат стойкости, уважению к сопернику и многому другому. Даже на МКС я взял с собой форму для занятий самбо – куртки, борцовки и другие атрибуты. Сейчас они до сих пор летают на станции, а на Землю все это привезет ваш земляк космонавт Сергей Прокопьев", - рассказал Олег Артемьев.

дети и космонавт Олег Артемьев(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Он отметил, что Дворец самбо в Верхней Пышме – это лучший из аналогичных спортивных объектов, которые он видел, и порадовался за детей, которые занимаются на его площадках.

"Мы на первом месте в России по развитию самбо среди детей. Благодаря Уральской горно-металлургической компании, которая 23 года поддерживает развитие спорта среди подрастающего поколения, лозунг "Все лучшее – детям" в Верхней Пышме полностью реализован, и сейчас мы находимся во Дворце самбо и единоборств – первом подобном дворце в России и в мире", - отметил президент федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов.

"Мы все участвуем в большом партийном проекте "Zа Самбо". Его главное направление – развитие самбо среди школьников и студентов, а также привлечение детей и взрослых к сдаче норм ГТО. Уверен, что вместе мы сможем продвигать национальный вид спорта на самый высокий уровень. Очень важно донести до детей – самбо направлено на защиту себя, на развитие физического здоровья, умения работать в команде, на патриотизм и любовь к Родине. Уважаемые родители, большое вам спасибо, что вы находите возможность и время водить детей в наши лучшие залы в Верхней Пышме, участвовать в жизни федерации самбо Свердловской области", - подчеркнул депутат свердловского Законодательного собрания, координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Zа Самбо" в регионе Алексей Свалов.

Олег Артемьев и Алексей Свалов(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Школа единоборств открылась во Дворце самбо Верхней Пышмы в сентябре прошлого года. Все группы полностью укомплектованы, тренерско-педагогический коллектив состоит из специалистов международного класса, а оснащение самого дворца позволяет проводить на его площадке соревнования самого высокого уровня.

дети-самбисты во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Теги: самбо, космонавт, встреча, Верхняя Пышма



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