Песков сказал, что делать россиянам после приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

Временные проблемы с оформлением загранпаспортов нового образца с электронным носителем могут быть связаны с техническими проблемами с чипами. Такую версию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также рассказал, что в таком случае следует делать россиянам.

"На остальные же принимают? Вы сами ответили на свой вопрос. Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта", — заявил Песков журналистам.

Напомним, сегодня портал "Госуслуги" начал предупреждать россиян о приостановке выдачи паспортов нового образца до второй половины марта. Причина — технические особенности, появившиеся на Московской печатной фабрике АО "Гознак".

В конце августа прошлого года стало известно, что приостановлен прием документов на изготовление 10-летнего загранпаспорта "в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя". Оформление паспортов старого образца (сроком действия пять лет) продолжалось без изменений в установленном порядке. В конце сентября консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспорта на десять лет.