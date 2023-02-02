Находящийся в СИЗО Олег Митволь экстренно госпитализирован

2 февраля из-за резкого ухудшения здоровья был экстренно госпитализирован Олег Митволь, передает "Коммерсант". Бывший заместитель Росприроднадзора с июня 2022 года находится в одном из красноярских СИЗО по делу о хищении 950 млн руб. при строительстве метро.

В июне экс-чиновник заключил досудебное соглашение со следствием, согласился на частичное погашение ущерба. Но Митволя все равно оставили под стражей и 24 января 2023 года в очередной раз продлили его арест. По словам супруги Митволя, недавно он был переведен в холодную камеру, где отсутствовали унитаз и горячая вода.