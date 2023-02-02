02 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске объявлены НМУ второй степени опасности

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности. Предприятия должны снизить выбросы на 30-40 %. В минэкологии прошло совещание с промышленными предприятиями по координации действий в период НМУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

НМУ второй степени опасности объявлены с 18 часов 2 февраля до 19 часов 3 февраля. Как сообщил министр экологии Сергей Лихачев, ведомство контролирует работу промышленников по выполнению необходимого снижения. Челябинский цинковый завод сократил деятельность предприятия до 31% от всей мощности, "Мечел-Кокс" сократил деятельность предприятия на 50%, завод "Техно" приостановил деятельность первой технологической линии по производству минеральной ваты.

Мониторинг за качеством воздуха осуществляется круглосуточно. Контрольно-надзорными органами будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

Теги: смог, выбросы, НМУ,



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