02 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Подрыв "Северных потоков" могло организовать одно из западных государств – Times

В Германии следствие по делу о подрыве "Северных потоков" допускает версию, что диверсию могло осуществить западное государство с целью обвинить в этом Россию, пишет The Times. Впрочем, никаких ссылок на источники и уж тем более официальные заявления издание не приводит.

Эксперты в публикации соглашаются с тем, что поиск улик и доказательств в таком сложном деле займет много времени.

При этом российские власти уже осенью 2022 года – когда все и случилось – начали заявлять о "западном следе" в деле, вероятно – основываясь на собственных данных, потому что европейские государства, на чьей территории произошли взрывы, долгое время не допускали российскую сторону для обследования места ЧП.

Теги: северный поток, расследование, диверсия



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