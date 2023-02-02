Второй фигурант дела о поджоге военкомата в Нижневартовске отказался от признания вины в теракте

Второй фигурант уголовного дела о теракте, возбужденного после поджога военкомата в Нижневартовске, Василий Гаврилишен отказался от согласия признать обвинение, сообщает ТАСС.

В ходе следствия он заключил досудебное соглашение, то есть согласился с вменяемым ему терактом, однако позднее расторг соглашение. По словам Гаврилишена, он подписывал свои показания, где соглашается со статьей о теракте, не глядя, хотя и в присутствии адвоката. Вину в содеянном он признает, но не согласен с квалификацией его действий как теракта.

Теперь Центральный окружной военный суд будет рассматривать его дело не в особом, а в общем порядке.

"Дело [изначально] зашло в порядке главы 40 [УПК РФ "Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением"]. Он отказался от особого порядка, поэтому суд перешел в общий порядок", - сообщает издание.

Напомним, ранее был вынесен приговор Владиславу Борисенко. Он получил 12 лет колонии строгого режима. Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, последующие - в колонии строгого режима. Кроме того, Борисенко заплатит штраф в 6 тыс. руб. за кражу джемпера из торгового центра в Нижневартовске.

Это первый в стране приговор по статье "Теракт" за поджог военкомата.

Как сообщало Накануне.RU, по делу проходили Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. По версии следствия, в ночь на 4 мая 2022 г. они бросили в тамбур здания военкомата, предположительно, две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный снаряд с зажигательной смесью. В конце декабря 2022 г. дело переквалифицировали в теракт.