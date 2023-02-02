02 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин прибыл в Волгоград

Президент Владимир Путин прибыл в Волгоград.

В этом городе он поучаствует в мероприятиях в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, уточняет ТАСС. В частности, он возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, выступит на торжественном концерте, а затем встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

Ранее стало известно, что в администрации президента России, ни на уровне самого главы государства не ведется обсуждений переименования Волгограда в Сталинград. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Теги: Владимир Путин, Волгоград, Сталинградская битва



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