02 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: УГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области загорелся грузовой автомобиль

На трассе М-5 в Челябинской области загорелся грузовой автомобиль. Сейчас на этом участке организовано реверсивное движение.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД региона, инцидент произошел сегодня днем на 1742 км автодороги М-5 по направлению в сторону Москвы в Златоустовском городском округе. Водитель грузового автомобиля почувствовал запах гари, остановился на обочине, а когда вышел из автомобиля, увидел возгорание передней части автомобиля.

Мимо проезжали сотрудники ДПС. Они остановились для оказания необходимой помощи. Возгорание ликвидировано. Сейчас принимаются меры по эвакуации автомобиля.

грузовой автомобиль, пожар,(2023)|Фото: УГИБДД по Челябинской области

Теги: М-5, пожар,



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