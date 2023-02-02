На трассе М-5 в Челябинской области загорелся грузовой автомобиль

На трассе М-5 в Челябинской области загорелся грузовой автомобиль. Сейчас на этом участке организовано реверсивное движение.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД региона, инцидент произошел сегодня днем на 1742 км автодороги М-5 по направлению в сторону Москвы в Златоустовском городском округе. Водитель грузового автомобиля почувствовал запах гари, остановился на обочине, а когда вышел из автомобиля, увидел возгорание передней части автомобиля.

Мимо проезжали сотрудники ДПС. Они остановились для оказания необходимой помощи. Возгорание ликвидировано. Сейчас принимаются меры по эвакуации автомобиля.