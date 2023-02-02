02 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Одна из первых площадок КРТ в Екатеринбурге расселена на 96%

В администрации Екатеринбурга рассказали о ходе реализации программы комплексного развития территорий в уральской столице. В частности, в мэрии сообщили, как продвигается расселение многоквартирных домов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, одна из первых площадок практически полностью расселена.

"На данный момент в границах КРТ по улицам Шефской – Энтузиастов – Баумана расселено уже 96% квартир, больше 4 тысяч квадратных метров жилья. За этими цифрами стоит множество людей, которые улучшили свои жилищные условия и обрели новый дом. Мы видим успешный опыт реализации данной программы и будем его использовать на новых территориях", - рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге были подведены итоги земельных аукционов по пилотным проектам комплексного развития территорий. На площадку в районе улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана заявилось 10 участников. В результате, при стартовой стоимости в 515 тысяч рублей, земля отошла девелоперу "Страна Е1" за 96 млн рублей.

В начале этого года в мэрии уральской столицы назвали сроки аукциона по выбору застройщиков новых площадок КРТ.

Теги: площадки, расселение, КРТ, Екатеринбург



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