02 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.ru

В Перми тренера по тяжелой атлетике отправили в колонию за домогательства до 12-летней девочки

В Кировском районе Перми тренера по тяжелой атлетике Юрия Гагарина признали виновным в домогательствах к 12-летней ученице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Его признали виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

"Следствием и судом установлено, что в период с 2020 по 2021 годы осужденный, являясь тренером по тяжелой атлетике находясь в тренерской зала, неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней потерпевшей иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Тренера приговорили к 17 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

Теги: тренер, колония, домогательства



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