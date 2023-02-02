РГГУ предложил запретить учащимся использовать ИИ в написании работ

Если ранее главной проблемой для вузов был плагиат, то сейчас новым вызовом становится использование нейронных сетей и искусственного интеллекта для написании работ. Необходимо распознавание таких работ, которые студент выдает за свои, а на самом деле они сгенерированы ИИ. Об этом заявила пресс-служба РГГУ.

Как сообщалось, в США недавно был запущен ChatGPT, которым уже вовсю пользуются студенты. РГГУ столкнулся с этим впервые. Студент использовал это в своей квалификационной работе. В ходе защиты на государственной экзаменационной комиссии качество работы вызвало большие дискуссии, и только презентация работы и ответы на вопросы склонили комиссию истолковать сомнения в пользу студента и поставить тройку.

"Данный случай заставил задуматься о необходимости разработки инструментария распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ (курсовые работы, эссе, рефераты, ВКР). В РГГУ решение данной задачи поручено Отделению интеллектуальных систем в гуманитарной сфере и Институту информационных наук и технологий безопасности. Для рассмотрения данного конкретного случая в РГГУ работает специальная комиссия", - говорится в сообщении.

РГГУ надеется, что другие вузы присоединятся к поиску путей решения данной проблемы.

Интересно, что в США три четверти студентов согласны с необходимостью запретить использовать ИИ, который фактически сводит образование на нет.