02 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на 30% вырастет число площадок с раздельным сбором мусора

В 2023 году ЕМУ "Спецавтобаза" планирует увеличить в Екатеринбурге количество контейнерных площадок с раздельным сбором мусора. Как сообщает пресс-служба предприятия, всего в городе должно появиться 2 тыс. 744 новые площадки.

Специалисты регоператора отметили, что сейчас на переработку удается отобрать только 6% из всех выбрасываемых отходов, однако с увеличением числа специальных площадок, к раздельному выбросу мусора можно будет привлечь более полумиллиона горожан. При этом, не желающие присоединяться, могут по-прежнему выбрасывать отходы в контейнер для несортируемого мусора.

В некоторых районах, в том числе и Академическом, уже при строительстве новых домов предусмотрено наличие мусорокамер. В них со временем устанавливают соответствующие контейнеры.

Напомним, что по мнению специалистов, порядка 30% выбрасываемых екатеринбуржцами отходов могло быть отправлено на переработку и использоваться повторно, сохраняя при этом как природные, так и финансовые ресурсы. Подробнее об результатах исследования в материале Накануне.RU.

Теги: мусор, контейнер, Екатеринбург



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