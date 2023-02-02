02 Февраля 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В парламент Грузии внесена резолюция с призывом сократить безвизовый режим для россиян

Оппозиционная грузинская партия "За Грузию" внесла в парламент страны резолюцию, призывающую сократить срок безвизового пребывания россиян на территории республики. Сейчас граждане РФ могут без визы – по заграничному паспорту – находиться в Грузии год, затем они должны выехать из страны, но буквально тут же могут въехать в нее снова и остаться еще на год.

Вероятность того, что резолюция партии "За Грузию" будет поддержана, не очень большая: у депутатов от этого объединения в парламенте шесть мест из 150. Тем не менее, у других оппозиционных грузинских сил подобные предложения в последнее время находят отклик.

Например, в конце января президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство "серьезно изучить вопрос притока россиян, социальные и политические последствия этого процесса, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются".

"Нужны нормативные акты – о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ", - считает Зурабишвили.

Теги: грузия, парламент, россияне, безвизовый режим



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