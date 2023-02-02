Глава Адмиралтейского района Оверчук проигнорировал грубые нарушения в столовой лицея №281

В среду, 1 февраля, глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук посетил с проверкой столовую лицея №281. Предсказуемо, что высокопоставленный чиновник не смог обнаружить каких-либо нарушений, о чем он и рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив видео с инспекцией. Однако на первых же кадрах обнаруживается грубое и весьма прибыльное для обслуживающего комбината нарушение.

Снимавший приезд Оверчука оператор запечатлел такую любопытную информацию, как ежедневное меню для старших классов. Оно оказалось разделено на две части – бесплатное для льготников и платное для всех остальных. Оказалось, что 1 февраля в лицее льготникам на десерт выдавался молочный коктейль и зефир, что не входило в меню для остальных учеников.

На первый взгляд, можно порадоваться, что обслуживающий лицей №381 комбинат «ТД «Ленинградский» так заботится о детях-льготниках. Но на деле все не так однозначно.

Питание в петербургских школах можно разделить на три условных вида. Во-первых, это социальное питание льготных категорий школьников, оно оплачивается из бюджета города. Во-вторых, это основное платное питание для всех остальных учеников, оно оплачивается родителями детей. И существует третий вариант – дополнительное буфетное питание, цены на которое устанавливают сами комбинаты.

Стоимость и льготного, и основного платного питания регламентируется тарифами, устанавливаемыми Смольным. Так с 2023 года комплексный обед для старших классов стоит 284,7 рубля. Именно столько платят комбинату за своих детей родители учеников нельготных категорий, и столько платит город за льготников. В результате дети обеих категорий получают идентичное питание. Но, как следует из опубликованного меню, не в лицее №281 Адмиралтейского района.

При изучении обстоятельств заключения контракта между лицеем и «ТД «Ленинградский» обнаруживаются интересные условия. Согласно Единой информационной системе в сфере закупок, контракт заключен по результатам тендера, проведенного Администрацией Адмиралтейского района в начале октября 2022 года.

Самое интересное, что для расчета цен чиновники не стали использовать тарифы Смольного, ведь губернатор Александр Беглов подписал их только 25 октября. Вместо этого цена была рассчитана по запросу коммерческих предложений у частных комбинатов и составила 325,3 рубля. Таким образом, разница между тарифом и закупочной ценой составила более 40 рублей.

Вероятно, именно эта нестыковка позволила «ТД «Ленинградский» добавить в меню для льготников молочный коктейль и зефир, чего не достается остальным детям. На этом можно было бы закончить, но становится интересно - какими еще деликатесами кормят в лицее №281.

В соответствии с постановлением Правительства России, все школы обязаны публиковать на своих сайтах достоверную информацию о питании детей, в том числе и меню. На сайте лицея №281 эту информацию мы обнаружили. А вот молочных коктейлей и зефира в меню от 1 февраля чудесным образом не оказалось.

Ради справедливости отметим, что в другие дни молочные коктейли и зефир в меню действительно присутствуют, но раз в неделю и никогда одновременно. Также в меню с сайта не оказалось компота, указанного в меню со школьного стенда. Не исключено, что столь «красивое» меню могли составить специально к приезду главы района, которому оставалось лишь восхититься работой столовой.

Но интересной оказалась другая информация из меню со школьного сайта. Масса блюд там оказалась значительно ниже, чем в меню, представленном Оверчуку. Так, в первом случае масса порции щей составляет 200 граммов, а во втором уже 250 граммов. Или, например, масса выдаваемого детям ржаного хлеба упала с 40 до 25 граммов. Аналогичная метаморфоза произошла с салатом, масса которого упала со 100 до 60 граммов.

Таким образом, администрация лицея представляет проверяющим и чиновникам одни меню, а родителям школьников - совсем другие. Какие из них достоверны, можно лишь догадываться. Не исключено, что при ревизорах детям действительно могут давать «показательные» порции, а в другое время действует эконом-режим. И это при том, что ежедневно такое питание оплачивается из городского бюджета по завышенным ценам. Ситуацию усугубляет тот факт, что в рамках рассматриваемого тендера разыгрывались контракты для всех школ Адмиралтейского района, в общей сложности их сумма составила 92,9 миллиона рублей. Переплата за год составит 11,1 миллиона рублей, и это без учета, что порции для детей могут массово и целенаправленно урезаться.

Рассчитывать на надзорные органы не приходится. Ответственный за соцпитание вице-губернатор Валерий Москаленко уже успел похвалить Сергея Оверчука за проверку столовой и также не обратил внимания на чудеса с меню в лицее №281.