02 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Киев готов мобилизовать ограниченно пригодных к службе

Украинский режим готов мобилизовать ограниченно пригодных к службе мужчин, заявил начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, они будут проходить службу в воинских частях обеспечения.

Тема мобилизации является одной из главных на Украине. Телеграм-каналы пишут о жесточайшем отлове мужчин, которых зачастую увозят насильно. Специальные бригады дежурят в людных местах, раздавая повестки. Также повестки массово рассылаются. Слепой житель республики Владимир Тимощук даже показал повестку, которая пришла ему из военкомата. Видео разлетелось в сети.

"У нас на Украине могут вручить повестку даже незрячему человеку", - сказал он.

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что если режим идет на такие радикальные шаги, то ситуация критическая. Украинцам никто не объясняет, из-за чего нужны такие методы и куда делись предыдущие четыре волны мобилизованных, когда в армию забрали около 600 тыс. мужчин. В сети популярны паблики, где рассказывают о том, как увильнуть от мобилизации.

Канал "Картель" сообщает, что Зеленский набирает мобилизованных, чтобы они количеством остановили продвижение российской армии, при этом бережет самые боеспособные части для весеннего контрнаступления на Запорожском направлении, чего от него требуют США. Другие каналы также пишут, что Зеленский решил пойти на риск, готовя массированное мощное наступление. И ради накопления сил для этого жертвует необученными мобилизованными, которых не жалко.

Теги: Украина, ВСУ, мобилизация



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