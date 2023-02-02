02 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге кондуктор автобуса и пассажирка устроили драку из-за проезда

В Екатеринбурге кондуктор автобуса подралась с пассажиркой. В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются полицейские.
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По данным СМИ, все случилось в автобусе маршрута 047: одна из пассажирок попросила бесплатно проехать одну остановку, что крайне не понравилось кондуктору. Сотрудница якобы отобрала у женщины ее вещи, после чего завязалась потасовка с оскорблениями.

Сейчас причины и обстоятельства инцидента выясняют силовики. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сигнал о конфликте поступил в отдел полиции №4 Ленинского района. Служба участковых уполномоченных тут же начала проверку по данному факту.

"Однако в ходе телефонного разговора заявительница отказалась подавать заявление, а также предоставить письменные пояснения. Она признала, что причиной конфликтной ситуации стало ее решение проехать в общественном транспорте без оплаты", - рассказали в МВД.

Там отметили, что проверка по инциденту все равно будет продолжена. В ведомстве заверили, что по итогам разбирательства полицейские примут обоснованное решение.

Теги: кондуктор, драка, полиция, Екатеринбург



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