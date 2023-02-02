Парламент Чечни предложил официально наделить Кадырова титулом "отец народа"

Парламент Чечни предложил внести изменения в конституцию республики и дополнить должность главы региона Рамзана Кадырова титулом "Мекхан Да" (отец народа). Соответствующий документ обнародован на сайте парламента республики.

Инициаторами законопроекта выступили 20 депутатов, в том числе председатель парламента республики Магомед Даудов.

Парламентарии предлагают внести изменения в статью 63, в которой прописаны полномочия главы региона.

Напомним, 21 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о принципах организации региональной власти. Документ запрещает главам регионов использовать слово "президент" в своем названии, в остальном же наименование никак не ограничивается.

Кадыров в 2010 году стал первым региональным руководителем в России, который отказался именоваться "президентом" и стал главой.