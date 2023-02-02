02 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: anarchofeminism.noblogs.org

В Челябинске согласовали пикет против запрета абортов

Администрация Челябинска согласовала проведение пикета в защиту прав женщин на аборт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского отделения "Яблока".

Он пройдет 5 февраля в сквере Колющенко. Организаторами пикета выступила Челябинская феминистская организация.

"Бороться нужно с абортами, а не с женщинами. Верните будущее, создайте условия для достойной жизни, и женщина, а не государство и случай, примет нужное решение, сколько детей должно родиться. Мировой опыт показывает, что запрет абортов ведет к их криминализации, что увеличивает количество осложнений после операции и смертности женщин, а в результате приводит к снижению рождаемости", - считают в партии "Яблоко".

Напомним, в январе челябинские феминистке выступили против запрета абортов. Соответствующий баннер появился в центре города. В организации заявили, что не дадут спокойно принять ни один закон против права женщин распоряжаться собственным телом.

Теги: феминистки, аборты, пикет,



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