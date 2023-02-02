Киев потребовал от грузинских властей выдать украинского гражданина Саакашвили

02 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина
Фото: youtube.com

Киев потребовал от грузинских властей выдать украинского гражданина Саакашвили

Киев потребовал от властей Грузии выдать Михаила Саакашвили, над которым сейчас идет судебный процесс. В Министерстве иностранных дел Украины указали на то, что в 2015 году экс-президент Грузии получил украинское гражданство, а паспорта Грузии лишился.
Читайте также:

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии. Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", - говорится в заявлении МИД Украины.

На этой неделе сторонники Саакашвили распространили кадры с ним, сделанные в тюремной больнице. Они считают, что экс-президент крайне истощен и находится на грани жизни и смерти.

Сам Саакашвили уже несколько раз отказывался участвовать в заседаниях суда по своему делу, ссылаясь на здоровье и нарушение его прав.

Ранее адвокаты Саакашвили заявили, что врачи выявили у него симптомы 35 заболеваний, в том числе деменцию и туберкулез. Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года после восьми лет жизни за рубежом. Его арестовали: заочно политика ранее уже приговорили по нескольким делам, в том числе по делу об организации убийства.

Теги: украина, грузия, михаил саакашвили



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.02.2023 10:43 Мск Зеленский призвал спасти Саакашвили и осудил власти Грузии


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети