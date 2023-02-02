Киев потребовал от грузинских властей выдать украинского гражданина Саакашвили

Киев потребовал от властей Грузии выдать Михаила Саакашвили, над которым сейчас идет судебный процесс. В Министерстве иностранных дел Украины указали на то, что в 2015 году экс-президент Грузии получил украинское гражданство, а паспорта Грузии лишился.

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"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии. Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", - говорится в заявлении МИД Украины.

На этой неделе сторонники Саакашвили распространили кадры с ним, сделанные в тюремной больнице. Они считают, что экс-президент крайне истощен и находится на грани жизни и смерти.

Сам Саакашвили уже несколько раз отказывался участвовать в заседаниях суда по своему делу, ссылаясь на здоровье и нарушение его прав.

Ранее адвокаты Саакашвили заявили, что врачи выявили у него симптомы 35 заболеваний, в том числе деменцию и туберкулез. Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года после восьми лет жизни за рубежом. Его арестовали: заочно политика ранее уже приговорили по нескольким делам, в том числе по делу об организации убийства.