Порядка 1500 нетрудоустроенных жителей Тюменской области смогут получить место на общественных работах

Порядка 1500 нетрудоустроенных жителей Тюменской области смогут получить место на общественных работах в 2023 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Одно из самых востребованных направлений — сфера ЖКХ. Всего в списке — 234 вида общественных работ.

Индивидуальный предприниматель Руслан Ниязов организовал деятельность жилищно–коммунальной службы в Тобольском районе. Осталось найти сотрудников, поэтому мужчина обратился в кадровый центр "Работа России". Там Руслану предложили создать вакансии по программе "Общественные работы".

"Большинство собственников жилья проголосовали за нашу компанию. Осталось найти работников: диспетчера, сантехников, электриков, дворников, уборщиц, поэтому обратился в кадровый центр "Работа России" Тобольска. В основном это неквалифицированный рабочий труд. Мне предложили создать рабочие места в рамках программы "общественные работы". Преимущества программы мне знакомы по прошлому опыту взаимодействия с центром. Надеюсь, что временные кадры станут постоянными! Люди хотят работать на своей территории, и я помогаю, чем могу", – рассказал Руслан Ниязов.

Начальник кадрового центра "Работа России" города Тобольска Венера Шкилева сообщила о количестве трудоустроенных граждан.

"В нашем центре на учете состоит 24 гражданина, проживающих в сельских поселениях Тобольского района. Благодаря Руслану Тахировичу, трое из них будут трудоустроены на временные рабочие места, но мы надеемся, что они станут постоянными", - заявила она.