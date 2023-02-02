В США заметно выросла доля американцев, считающих поддержку Украины чрезмерной

Спустя год после начала СВО России на Украине все больше американцев склоняются к тому, что США оказывают чрезмерную поддержку Украине. Данные исследования обнародовал Pew Research Center.

Опрос был проведен 18-24 января среди 5152 взрослых американцев. С марта прошлого года доля американцев, которые считают, что США оказывают Украине слишком большую помощь, увеличилась на 19 процентных пунктов, в том числе с сентября - на 6. Сейчас их уже больше четверти. Для сравнения, за увеличение помощи только 20%. Правда, 31% согласны с существующей поддержкой. Среди республиканцев и тех, кто к ним склоняется, доля недовольных чрезмерной поддержкой Киева, заметно выше.

При этом растет и число недовольных демократов. Пока их лишь 15%, но год назад было 5% - рост в три раза. Только 23% демократов за увеличение помощи украинскому режиму.

Также за год снизилась доля американцев, считающих СВО угрозой интересам США. Если год назад их было около 50%, причем среди сторонников обеих партий, то сегодня так считают только 29% республиканцев и 43% демократов - снижение более чем в полтора раза.

Треть американцев не одобряют реакцию администрации Джо Байдена на СВО. Одобряют лишь 43%, причем среди демократов - 61%, а республиканцев - всего 27%.Снижение популярности поддержки Украины в США было зафиксировано и ранее. На днях бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что в случае затягивания военного конфликта Байдену будет все труднее проводить через Конгресс выделение новой военной помощи украинскому режиму.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сказал, что готов остановить военный конфликт за 24 часа, если он вновь станет президентом.