В Екатеринбурге в квартире обнаружили труп пенсионерки с 12 кошками

В Екатеринбурге в одной из квартир в доме на пер. Буторина обнаружили труп 85-летней женщины. Вместе с ней, по данным СМИ, проживало 12 кошек.

Сколько дней тело пролежало в квартире неизвестно, однако на связь пенсионерка перестала выходить 26 января. Родственники, живущие в другом городе, попросили сотрудника социальной службы проверить пожилую женщину. Он и обнаружил тело 31 января, после чего вызвал полицию.

"Сообщение поступило 31 января в отдел полиции №7 Октябрьского района. По имеющейся информации, смерть гражданки 1937 года рождения не носит криминального характера", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.

По данным СМИ, в квартире пенсионерки проживало 12 кошек, однако в городском МВД не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. В свою очередь волонтеры уже заявили о готовности помочь с уходом и дальнейшим пристроем животных.