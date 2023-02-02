С Киркорова требуют миллион рублей за оскорбление чувств верующих

К народному артисту России Филиппу Киркорову подал судебный иск православный активист. Глава движения "Мирный воин" Михаил Феодориди попытается взыскать с "короля ремейков" миллион рублей.

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Истец заявляет, что своим концертным шоу, а именно – танцами на кресте, Киркоров оскорбляет чувства верующих и совершает надругательство над святыней.

Это уже не первый раз, когда Киркорова пытаются наказать за эпатажное шоу. В мае прошлого года религиозные активисты писали заявления в полицию в Москве, но дело так и не было возбуждено.

Недовольство вызывает номер на песню "Мария Магдалена" (трек вышел в 2002 году). В нем танцоры в нарядах, похожих на монашеские рясы, выносят на сцену огромный крест, в какой-то момент Киркоров заходит на него и оттуда поет.