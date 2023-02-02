02 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области уровень безработицы снизился до 0,7%

В Челябинской области уровень безработицы, по состоянию на 25 января, находится на историческом минимуме – 0,7%, сообщили Накануне.RU в Контрольно-счетной палате региона.

За аналогичный период прошлого года он был 1%.

В регионе зарегистрировано 13 тыс. безработных, годом ранее этот показатель составлял 18 тыс. безработных. В регионе представлено 38 тыс. вакансий.

Коэффициент напряженности составляет 0,4. За аналогичный период прошлого года он был 0,7.

"Низкий уровень безработицы отчасти связан с ростом самозанятости наших граждан. В начале года мы проводили исследование по этому вопросу, результаты которого показали, что данная категория физических лиц выросла за 2022 год в два раза. Кроме этого, в регионе начинает активно работать промышленное производство после снятия "ковидных" ограничений", 0- отметили в ведомстве.

Теги: безработица, работа, вакансии,



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