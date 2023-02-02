02 Февраля 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Тюмени депутаты запретили курить возле подъездов, торговых центров и кафе

Депутаты Тюменской областной думы приняли изменения в закон "О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области" и расширили перечень общественных мест, где запрещено курение, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, под запрет попадает курение на расстоянии менее 15 метров от входа в подъезды многоквартирных домов. Кроме того, запрещено курить на остановках общественного транспорта и в пяти метрах от них, а также на пешеходных переходах, и на расстоянии менее пяти метров от входа в торговые центры, магазины, рестораны, кафе и офисы.

Сумма штрафа для нарушителей составит от 500 до 1000 рублей.

Теги: курение, запрет, общественное место, подъезд, торговый центр, кафе



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