В Тюмени депутаты запретили курить возле подъездов, торговых центров и кафе

Депутаты Тюменской областной думы приняли изменения в закон "О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области" и расширили перечень общественных мест, где запрещено курение, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, под запрет попадает курение на расстоянии менее 15 метров от входа в подъезды многоквартирных домов. Кроме того, запрещено курить на остановках общественного транспорта и в пяти метрах от них, а также на пешеходных переходах, и на расстоянии менее пяти метров от входа в торговые центры, магазины, рестораны, кафе и офисы.

Сумма штрафа для нарушителей составит от 500 до 1000 рублей.