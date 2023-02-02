02 Февраля 2023
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Общество За рубежом ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Северная Корея отправит в ЛДНР "трудовой десант"

Северная Корея намерена послать для помощи в восстановлении ЛНР и ДНР некий контингент, который, по слухам, может состоять из полицейских и представителей других силовых структур. При этом, как пишет издание о КНДР Daily NK (базируется в Сеуле), речь идет о гражданской миссии, в боевых действиях корейцы участвовать не должны.

Якобы, северокорейские внешнеторговые компании получили задание отобрать персонал для отправки на Донбасс. При этом разнарядку получили предприятия оборонной промышленности - Cholhyon Construction и Kumrung Construction. Издание предполагает, что силовиков проще контролировать и обеспечивать их безопасность, чем гражданских лиц.

Сообщается, что отобраны только молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет, большинство из них женаты, их семьи остались в Северной Корее. Daily NK считает, что, отправляя за границу семейных людей, власти КНДР пытаются предотвратить попытки "невозвращения".

Скорее всего, контингент отправят на Донбасс в середине февраля или в марте. Сроки командировки не называются, численность контингента – тоже, но издание предполагает, что первый "трудовой десант" составит от 300 до 500 человек. Неизвестно, какие цели будут стоять перед корейцами, но они вряд ли будут принимать участие в военных действиях на стороне РФ.

Теги: северная корея, лднр, восстановительные работы



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