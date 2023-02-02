02 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сотрудников уральских банков могут обязать изучать китайский

Банковских специалистов Среднего Урала ожидает обучение языкам Азии, Африки и Южной Америки. Об этом во врем пресс-конференции рассказал зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

По его словам, западные санкции отразились как на финансовых учреждениях, на которые были направлены, так и на банках, не попадающих под антироссийские ограничения. В связи с этим в 2023 году в России планируется укрепить связь с банками из "дружественных" стран.

"Изменение вектора развития - разворот на азиатские, африканские и южноамериканские государства. Это новый пласт культуры, и банковские специалисты сейчас должны выучить китайский язык и остальные языки и перейти на корреспондентские связи с этими странами. Эти вызовы надо решать в текущем году", - добавил Болотин.

Теги: Африка, Китай, Америка, банк



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