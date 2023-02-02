300 мероприятий пройдут в Тюменской области к 80-летию разгрома фашистов в Сталинградской битве

Порядка 300 мероприятий запланированы в Тюменской области к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Многие стартовали еще в январе: уроки мужества, конкурсы чтецов, викторины, выставки. Сегодня, 2 февраля, в муниципалитетах пройдут митинги-концерты и патриотические акции, посвященные памятной дате.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона.

"В этот день мы вспоминаем всех, кто не щадил себя, храбро сражался на поле боя, ударно работал на трудовом фронте. Благодарим ветеранов за отвагу, самоотверженность и смелость. Важную роль в этом масштабном противостоянии армий сыграли воинские подразделения, сформированные в Тюмени и других сибирских городах. Сейчас наши земляки вместе с товарищами по оружию в зоне специальной военной операции повторяют подвиги отцов и дедов", - заявил он.

Сталинградская битва – событие, которое круто изменило ход Великой Отечественной войны. Она стала переломным сражением на пути к Победе над нацистской Германией. Тогда Красная армия остановила врага на берегу Волги и разгромила его в ходе контрнаступления.