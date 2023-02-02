300 мероприятий пройдут в Тюменской области к 80-летию разгрома фашистов в Сталинградской битве

02 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: russlav.ru

300 мероприятий пройдут в Тюменской области к 80-летию разгрома фашистов в Сталинградской битве

Порядка 300 мероприятий запланированы в Тюменской области к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Многие стартовали еще в январе: уроки мужества, конкурсы чтецов, викторины, выставки. Сегодня, 2 февраля, в муниципалитетах пройдут митинги-концерты и патриотические акции, посвященные памятной дате.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона.

"В этот день мы вспоминаем всех, кто не щадил себя, храбро сражался на поле боя, ударно работал на трудовом фронте. Благодарим ветеранов за отвагу, самоотверженность и смелость. Важную роль в этом масштабном противостоянии армий сыграли воинские подразделения, сформированные в Тюмени и других сибирских городах. Сейчас наши земляки вместе с товарищами по оружию в зоне специальной военной операции повторяют подвиги отцов и дедов", - заявил он.

Сталинградская битва – событие, которое круто изменило ход Великой Отечественной войны. Она стала переломным сражением на пути к Победе над нацистской Германией. Тогда Красная армия остановила врага на берегу Волги и разгромила его в ходе контрнаступления.

Теги: Сталинградская битва, памятная дата, мероприятия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети