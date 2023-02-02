В Екатеринбурге главаря "ОПГ Клока" судят по делу о заказном убийстве

02 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге главаря "ОПГ Клока" судят по делу о заказном убийстве

Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовных дел о заказном убийстве. На скамье подсудимых вновь оказался главарь преступной группировки Михаил Клок.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, еще одним фигурантом является бизнесмен Дмитрий Дейч. По версии следствия, у Дейча в ходе совместной предпринимательской деятельности на почве разногласий сложились личные неприязненные отношения с компаньоном. У коммерсанта возник умысел на его убийство, для чего Дейч решил привлечь Клока.

Последний согласился и обратился к своему знакомому (уголовное дело которого выделено в отдельное производство). Клок предложил ему совершить убийство, а когда тот ответил согласием, передал ему полученные от Дейча деньги за будущее преступление.

Как показало расследование, Клок, согласно разработанному с Дейчем плану, в назначенный день отвез исполнителя на место, где киллер расстрелял потерпевшего из огнестрельного оружия. Затем орудие преступления утопили в озере.

На этой неделе суд приступил к рассмотрению. Следующее заседание по делу Михаила Клока состоится 20 февраля и, как сообщается в электронной картотеке, пройдет в закрытом режиме. По делу Дмитрия Дейча суд соберется 28 февраля.

Напомним, летом 2016 года в Екатеринбурге был вынесен приговор членам так называемой "ОПГ Клока" – "литовскому киллеру" Ромасу Замольскису, Валерию Поварову и самому Михаилу Клоку. Всех троих отправили в колонию.

Теги: убийство, заказ, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети