В Екатеринбурге главаря "ОПГ Клока" судят по делу о заказном убийстве

Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовных дел о заказном убийстве. На скамье подсудимых вновь оказался главарь преступной группировки Михаил Клок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, еще одним фигурантом является бизнесмен Дмитрий Дейч. По версии следствия, у Дейча в ходе совместной предпринимательской деятельности на почве разногласий сложились личные неприязненные отношения с компаньоном. У коммерсанта возник умысел на его убийство, для чего Дейч решил привлечь Клока.

Последний согласился и обратился к своему знакомому (уголовное дело которого выделено в отдельное производство). Клок предложил ему совершить убийство, а когда тот ответил согласием, передал ему полученные от Дейча деньги за будущее преступление.

Как показало расследование, Клок, согласно разработанному с Дейчем плану, в назначенный день отвез исполнителя на место, где киллер расстрелял потерпевшего из огнестрельного оружия. Затем орудие преступления утопили в озере.

На этой неделе суд приступил к рассмотрению. Следующее заседание по делу Михаила Клока состоится 20 февраля и, как сообщается в электронной картотеке, пройдет в закрытом режиме. По делу Дмитрия Дейча суд соберется 28 февраля.

Напомним, летом 2016 года в Екатеринбурге был вынесен приговор членам так называемой "ОПГ Клока" – "литовскому киллеру" Ромасу Замольскису, Валерию Поварову и самому Михаилу Клоку. Всех троих отправили в колонию.