02 Февраля 2023
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Политика Северо-Кавказский ФО
Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

26-летний племянник Кадырова стал вице-премьером Чечни

26-летний племянник Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни и министром имущественных и земельных отношений.

"Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности", - заявил Рамзан Кадыров, представляя нового министра своему правительству.

Ранее Хамзат Кадыров занимал пост руководителя секретариата главы республики. На его странице на сайте "Единой России" говорится, что в 2012 году, в 15 лет, он окончил Центароевскую школу хафизов (знатоков Корана), "после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Центарой". Он изучал иностранные языки в ОАЭ и в Москве. В 21 год Хамзат стал первым заместителем главы Курчалоевского района, через несколько месяцев он возглавил район, передает РБК.

Это уже не первое за последнее время стремительное продвижение по картерной лестнице юных родственников Рамзана Кадырова. В 2021 году его старшая дочь Айшат в 22 года стала министром культуры Чечни. Карьера девушки развивалась стремительно: в 2020-м Айшат стала заместителем министра культуры. "Для меня и для всей сферы культуры такое назначение - за честь и гордость! Айшат Рамзановна, несмотря на свой молодой возраст, многие годы активно участвует в жизни творческих коллективов нашей республики, обеспечивая всем необходимым танцевальные, музыкальные и театральные коллективы", - написал тогда в соцсетях министр культуры Хож-Бауди Дааев. Через год Айшат заняла его место.

Теги: хамсат кадыров, рамзан кадыров, назначение, карьера, родственники



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