02 Февраля 2023
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Урае две школы перевели на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ

В Урае две школы перевели на дистанционное обучение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, которое состоялось накануне.

"В связи превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ учащихся в МБУ Гимназия им. Яковлева и МБУ СОШ N12 приостановлен образовательный процесс в очном режиме со 2 февраля 2023 г. по 8 февраля 2023 включительно", - говорится в сообщении.

Также запрещено проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в закрытых помещениях в очном формате. Образовательные организации переведены на кабинетную систему обучения.

По данным Роспотребнадзора Югры, Урай лидирует по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди муниципалитетов. Средняя заболеваемость составляет 192,3 случая на 10 тыс. населения.

Теги: дистанционное обучение, грипп, ОРВИ



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