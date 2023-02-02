02 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Валерий Горелых

В российских регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

Портал "Госуслуги" начал предупреждать россиян о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца с электронным носителем до второй половины марта.

Прием заявлений на выпуск документов временно приостановлен со 2 февраля. Причина — технические особенности, появившиеся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", сообщает РИА Новости.

Проблемы возникли в связи с возросшим спросом на микросхемы, используемые при производстве биометрических документов. "Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который производит необходимые для них микросхемы, сообщила компания.

При этом для жителей Москвы процедура выдачи биометрических паспортов проходит в установленном порядке и без задержек.

В конце августа прошлого года стало известно, что приостановлен прием документов на изготовление 10-летнего загранпаспорта "в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя". Оформление паспортов старого образца (сроком действия пять лет) продолжалось без изменений в установленном порядке. В конце сентября консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспорта на десять лет.

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