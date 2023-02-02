02 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинская область направит 5,2 млрд рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры Челябинской области. На ее реализацию за два года будет направлено 5,2 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

По словам Алексея Текслера, в рамках программы запланировано 162 объекта, из них 157 линейных, порядка 350 км сетей и пять площадочных объектов. 3,4 млрд рублей будет направлено из средств Фонда развития территорий, 1,8 млрд рублей выделит областной бюджет.

Объекты ЖКХ будут модернизированы в 31 муниципалитете области. В частности, планируется капитально отремонтировать и реконструировать: тепловые сети в Кыштыме, Миассе, Юрюзани, Златоусте и Металлургическом районе Челябинска, Сатке, водопроводные сети в Верхнем Уфалее, Магнитогорске, а также в населенных пунктах 15 районов области, канализационный коллектор в Златоусте. Предусмотрена реконструкция очистных сооружений в поселке Хребет Миасского городского округ и строительство очистных сооружений канализации в Чесме.

Теги: очистные сооружения, канализация,



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