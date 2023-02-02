Путин не рассматривает вопрос о переименовании Волгограда - Песков

Ни в администрации президента России, ни на уровне самого главы государства не ведется обсуждений переименования Волгограда в Сталинград, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все "за" и "против", - заявил пресс-секретарь президента.

Сегодня Путин посетит мероприятия, посвященные 80-летию победы в Сталинградской битве.