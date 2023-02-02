В Челябинской области мужчину будут судить за убийство бывшей жены

В Челябинской области будут судить 44-летнего местного жителя по обвинению в убийстве бывшей супруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 4 декабря прошлого года обвиняемый в доме в поселке Красное поле в ходе ссоры с бывшей супругой нанес ей удары по голове, повалил на пол и задушил кабельным проводом. Тело женщины он вывез на участок местности в районе поселка Прудный и спрятал в кустарниках.

Преступление было раскрыто по результатам проверки поступившего в правоохранительные органы сообщения о безвестном исчезновении женщины. Мужчина признал вину в полном объеме. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.