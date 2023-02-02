02 Февраля 2023
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Политика В России
Фото:publicpost.ru

В назначении сына Силуанова в департамент "Аэрофлота" нет конфликта интересов, - Песков

В назначении сына главы Минфина Антона Силуанова начальником департамента компании "Аэрофлот" нет конфликта интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный", - сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, "Аэрофлот" - это не подведомственная Минфину организация. "Поэтому кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в январе сын министра финансов Антона Силуанова стал главой нового департамента регионального развития в "Аэрофлоте".

Baza отмечает, что назначение Алексея Силуанова совпало с выделением Минфином субсидий в 11,6 млрд Группе "Аэрофлот" на поддержку внутренних рейсов в новом сезоне.

Теги: алексей силуанов, аэрофлот, дмитрий песков



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