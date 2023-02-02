В Москве суд вызвал свидетелями по делу о фейках Конашенкова, Лаврова и Небензю

Тимирязевский районный суд Москвы по запросу защиты взывал в качестве свидетелей официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и постпреда РФ в ООН Василия Небензю. Фото соответствующих повесток высокопоставленным чиновникам опубликовала адвокат подсудимого Дмитрия Иванова, он автор Telegram-канала "Протестный МГУ".

Иванова обвиняют в распространении фейков о ВС РФ.

РБК отмечает, что свидетелей вызывал не сам суд, а сторона защиты, так что на нее и лягут хлопоты по явке перечисленных лиц на заседание.

Иванову грозит до 10 лет лишения свободы, под стражей он находится с начала лета прошлого года.