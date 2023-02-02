02 Февраля 2023
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Спорт Свердловская область Челябинская область
Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

Матч "Автомобилиста" и "Трактора" пройдет в стилистике Свердловского рок-клуба

Матч хоккейного клуба "Автомобилист" против челябинского "Трактора", который состоится 3 февраля в Екатеринбурге, будет посвящен уральскому року и пройдет в стилистике Свердловского рок-клуба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, специальным гостем игры станет Вадим Самойлов, который исполнит золотые хиты группы "Агата Кристи", а также гимн России в специальной рок-обработке. Торжественное вбрасывание шайбы перед началом встречи сделает "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин.

Особенной будет и форма хоккеистов. Специально для матча разработаны джерси, в дизайне которых использованы элементы рок-атрибутики.

В фойе КРК "Уралец" гостей будут ждать активности для всех возрастов: тематические фотозоны и выступления местных рок-коллективов ("Брат 3", "План Б"). Также запланирована автограф-сессия с Вадимом Самойловым в фойе перед матчем (с 18:00 до 18:30) и множество розыгрышей фирменной атрибутики.

Теги: Автомобилист, Трактор, рок-клуб, матч



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