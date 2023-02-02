УГМК: Утвержден проект планировки горнолыжного курорта "Шерегеш"

Проект планировки горнолыжного курорта СТК "Шерегеш" в Кемеровской области утвержден приказом Главного управления и архитектуры Кузбасса. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе "УГМК-Застройщик", который и является мастером-девелопером проекта. Там также добавили, что уже в ближайшее время резиденты и гости смогут наслаждаться отдыхом в современных премиальных апартаментах.

"У правительства Кемеровской области – Кузбасса и у нас одна общая амбициозная цель: превратить Шерегеш в круглогодичный роскошный курорт, один из лучших не только в России, но и в мире, соответствующий всем мировым стандартам. И мы к этой цели активно и уверенно движемся, – отметил генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. – В августе прошлого года мы заключили договор о комплексном развитии территории СТК "Шерегеш", осенью собрали пул стратегических инвесторов, которые тоже загорелись этой идеей, а сейчас утвержден проект планировки территории. Это означает, что мы можем приступать к оформлению разрешений на строительство первых инфраструктурных объектов, и обновленный Шерегеш начнет становиться реальностью".

Напомним, что "СТК "Шерегеш" является крупнейшим в России проектом комплексного развития территории. Его реализация расписана на 20 лет и 5 очередей строительства. По прогнозам объем инвестиций составит более 110 млрд рублей. Площадь проекта - 427 га., 195,17 из которых выделены под капитальную застройку.

Первые четыре гостиницы появятся уже в 2026 году. Общая площадь составит 56 тыс. кв.м. Гости и резиденты смогут разместиться в 22 современных апарт-комплексах в стиле "альпийское шале" и в одно- и двухэтажных альпийских домах – "барнхаусах" с панорамным остеклением. Помимо жилья "УГМК-Застройщик" позаботится и о досуге. В рамках первой очереди на курорте появятся новые горнолыжные трассы в 4 км, канатные дороги и большой термальный комплекс с зоной SPA. Вместе с этим гости и владельцы недвижимости будут окружены кафе, ресторанами, барами, открытыми бассейнами и современными паркингами с отдельными местами для хранения ратраков и снегоходов.

"Забронировать апартаменты на новом модном горнолыжном курорте можно уже сейчас. В декабре в секторе B открыл свои двери центр продаж УГМК-Застройщик. Современное здание в альпийском стиле работает без выходных для удобства посетителей", - добавили в пресс-службе.

Вторая очередь предусматривает строительство трех гостиниц площадью в 60 тыс. кв.м. и двух гаражей на 600 мест. На третьем этапе девелопер отстроит 24 гостиницы в стиле "шале" на 4,88 тыс. кв.м. и еще два гаража на 600 мест, снегоходную трассу на 130 м. и автодороги протяженностью 95 метров. Завершить реализацию проекта планируется в 2042 году.

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