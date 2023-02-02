02 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми мигранта-нелегала будут судить за убийство, совершенное 20 лет назад

В Перми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном более 20 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Обвиняемым по делу проходит 38-летний уроженец Республики Таджикистан.

"Следствием установлено, что в ноябре 2002 года обвиняемый, которому на тот момент было 18 лет, работал грузчиком в одном из магазинов в Индустриальном районе города Перми. В вечернее время 27 ноября 2002 года, один из местных жителей находился в состоянии алкогольного опьянения, и попытался украсть с территории магазина алюминиевую флягу, чтобы в последующем ее продать. Обнаружив попытку хищения обвиняемый, будучи недовольным действиями мужчины, вооружился поленом, и нанес им удары по голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сразу задержать обвиняемого не удалось. На территории России он находился нелегально и скрылся от следствия. Мужчину объявили в федеральный розыск. Долгое время его не получалось найти. Следователи не прекращали работу по делу все эти годы. Повторно изучались материалы уголовного дела, назначались и проводились судебные экспертизы, допрашивались свидетели.

Выяснилось, что обвиняемый сменил имя, фамилию и отчество, а также на протяжении 20 лет неоднократно переезжал. Задержан злоумышленник был в 2022 г. при попытке пересечения границы. У него были получены отпечатки пальцев рук, была назначена дактилоскопическая экспертиза, согласно которой подтвердилось, что именно им были оставлены следы на орудии убийства – деревянном полене.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: убийство, уголовное дело, суд



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