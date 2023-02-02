Исследователь связал гибель группы Дятлова с запуском ракеты

Исследователь из Снежинска Вадим Скибинский на конференции памяти "дятловцев" в Екатеринбурге выступил в пользу техногенной версии случившегося, передает корреспондент Накануне.RU .

Говоря о производстве и испытании в СССР ракеты Р-12, он отметил, что даты ее испытаний засекретили, чтобы якобы никто не сопоставил их с временем похода группы Дятлова. Испытывали ее вблизи Салехарда. Единственно возможное направление полета ракеты - южное, вдоль хребта Уральских гор.

Он не исключает, что на старте сделали что-то не так (возможно, не закрыли бак с топливом), и она вместо 800 - 2 тыс. км она пролетела 600, топливо закончилось, заработал механизм самоуничтожения.

Сокурсник погибших Пётр Бартоломей также отметил, что считает техногенную версию основной.