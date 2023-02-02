Лавров: Временной фактор не является главным в украинском конфликте

Все хотят, чтобы конфликт с Украиной завершился, однако временной фактор — не главный, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом "Россия 24" и РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, прежде всего важен фактор качества тех итогов, которые дипломаты и военные "обеспечивают для нашего народа", и тех людей, которые желают оставаться частью русской культуры и которых Киев долгие годы при поощрении Запада лишал всего русского.

Кроме того, Лавров заявил, что Запад не хочет переговорного процесса Москвы и Киева. Также министр усомнился в самостоятельности украинского президента Владимира Зеленского и выразил мнение, что им манипулируют.