02 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лавров: Временной фактор не является главным в украинском конфликте

Все хотят, чтобы конфликт с Украиной завершился, однако временной фактор — не главный, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом "Россия 24" и РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, прежде всего важен фактор качества тех итогов, которые дипломаты и военные "обеспечивают для нашего народа", и тех людей, которые желают оставаться частью русской культуры и которых Киев долгие годы при поощрении Запада лишал всего русского.

Кроме того, Лавров заявил, что Запад не хочет переговорного процесса Москвы и Киева. Также министр усомнился в самостоятельности украинского президента Владимира Зеленского и выразил мнение, что им манипулируют.

Теги: лавров, украина



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