Politico: Украину ожидает холодный душ на грядущем саммите по поводу вступления в ЕС

3 февраля пройдет очередной саммит Украина-ЕС, на котором Киев ожидает холодный душ по поводу быстрого вступления в ЕС, о котором мечтает украинский режим, пишет Politico.

Издание ссылается на проект итогового заявления, в котором не упоминается никаких сроков, как надеялись в Киеве. Документ предлагает лишь расплывчатые формулировки о "движении вперед" и присоединении только тогда, когда будут выполнены все указания ЕС. Но от имени Украины говорится о ее покорности.

"Украина подчеркнула свою решимость выполнить необходимые требования для того, чтобы начать переговоры о вступлении как можно скорее", - сказано в проекте.

Эти формулировки объясняются значительным сопротивлением со стороны некоторых стран ЕС по поводу чрезмерных обещаний Украине относительно перспектив ее членства в ЕС.

В июне прошлого года Украине был предоставлен официальный статус кандидата на члены в ЕС, но это намного проще, чем быстрое продвижение Украины через изнурительные переговоры, необходимые для принятия страны-кандидата в члены союза. Этот процесс обычно занимает годы и часто приостанавливается на долгие периоды времени. Страны ЕС разошлись во мнениях по поводу того, как быстро блок должен принять Украину.

"Существовала явная напряженность между Польшей и странами Балтии, с одной стороны, и другими странами ЕС по поводу формулировок вступления в ЕС", - сказал один из чиновников ЕС.

Но ЕС твердо намерен продолжать поддержку украинского режима, добавил он.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что режим рассчитывает стать полноценным членом ЕС в течение ближайших двух лет.

Прогнозы по срокам вступления Украины в ЕС сильно разнятся - от нескольких лет до нескольких десятков лет.