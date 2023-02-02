В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за квартир для сирот с "утеплителем" из коробок от сока

В Челябинской области из-за квартир в домах с "утеплителем" из коробок от сока, которые выдали сиротам в Чесменском районе, возбудили новое уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Народного фронта.

Напомним, в ОНФ обратилась одна из сирот. По ее словам, пострадавших порядка 40 человек. Они получили квартиры в домах, где в первую же зиму по стенам пошли трещины, фундамент начал рассыпаться, а крыши и углы промерзают насквозь. Они выяснили, что утепление перекрытий выполнено из минеральной ваты, под которой находятся картонные коробки от сока. Одна такая квартира стоит около 800 тыс. рублей. Пострадавшие через суд добиваются предоставления им иного жилья надлежащего качества. Однако судебные тяжбы длятся уже более трех лет. Кроме того, некоторые сироты уже получили уведомления об истечении пятилетнего срока найма жилья.

Главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений закона. Однако после этого сиротам выставили баснословные счета за все время пользования ненормативными помещениями – примерно по 30 тыс. руб. каждому. По словам одной из пострадавших Евгении Клюкиной, она получила акт о задолженности на 24 тысячи и еще активное исполнительное производство на 15 тысяч. "Эту сумму я должна администрации. На днях была также проверка областной прокуратуры, мы задали вопрос прокурору о законности данных действий, так как в нашем договоре ничего не сказано о сумме 331 рубль (это якобы арендная плата, которую они пытаются взыскивать). Прокурор пояснил, что это незаконно", - отметила она.