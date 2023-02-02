"Уральская ночь музыки" начинает прием заявок: жанр и страна исполнителя значения не имеют

Фестиваль "Уральская ночь музыки", который пройдет этим летом в Екатеринбурге, начинает прием заявок от исполнителей.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете фестиваля, заполнить анкету можно до 5 марта на специальном сайте. Организаторы подчеркнули, что участники могут быть из любой страны и любого возраста, а также играть в любом жанре.

"Каждую полученную заявку оценят пять экспертов – представителей музыкальной индустрии. Это организаторы фестивалей, журналисты, издатели, ведущие, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов. Эксперты оценят как качество музыкального материала, так и опыт выступлений коллективов. Статус заявки участники смогут отслеживать на сайте", - рассказали в оргкомитете.

В этом году Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. По данным организаторов, хедлайнеры, артисты и площадки будут анонсированы позже.

Напомним, в прошлом году на фестиваль поступило больше 2 тысяч заявок, в том числе из Украины.